В Сочи бывшего наркополицейского осудили за хранение наркотиков
В Сочи бывшего сотрудника полиции признали виновным в незаконном обороте наркотических средств
Приговор вынесен бывшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи Илие Николову. Его обвинили в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
По данным следствия, Николов незаконно приобрел порошкообразную смесь, содержащую наркотические средства эфедрон и мефедрон общей массой более 145 граммов. Наркотики он хранил в своем автомобиле. 15 мая 2018 года мужчину задержали на автостоянке ТРЦ «Море-Молл», в его машине обнаружили запрещенные вещества.
Николову назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в СКР по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове-на-Дону будут судить бывшего полицейского, которого обвиняют в избиении задержанного. Речь идет об оперуполномоченном отделения по контролю за оборотом наркотиков отделения полиции № 5.
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