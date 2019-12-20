На Кубани ФСБ задержала трех полицейских при получении взятки
В Краснодарском крае 20 декабря оперативники ФСБ задержали майора полиции и двух его подчиненных при получении взятки
Это произошло Тимашевске. По предварительным данным, местный житель передавал полицейским деньги, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве.
По данным источника «Интерфакса», задержаны заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району, следователь следственного отдела и стажер-следователь. В машине одного из них нашли 600 тыс. рублей (590 тыс. из них были муляжом).
В ГУ МВД по Краснодарскому краю в свою очередь сообщиил, что проводят служебную проверку, готовятся материалы по отстранению сотрудников от исполнения служебных обязанностей.
Напомним, ранее главный прокурор Кубани назвал самую крупную взятку за 2019 год.
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