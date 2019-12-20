На Кубани ФСБ задержала трех полицейских при получении взятки

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 20 декабря оперативники ФСБ задержали майора полиции и двух его подчиненных при получении взятки

Это произошло Тимашевске. По предварительным данным, местный житель передавал полицейским деньги, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

По данным источника «Интерфакса», задержаны заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району, следователь следственного отдела и стажер-следователь. В машине одного из них нашли 600 тыс. рублей (590 тыс. из них были муляжом).

В ГУ МВД по Краснодарскому краю в свою очередь сообщиил, что проводят служебную проверку, готовятся материалы по отстранению сотрудников от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее главный прокурор Кубани назвал самую крупную взятку за 2019 год.

Взятка Коррупция Полиция Тимашевский район ФСБ

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