У полицейского из Новороссийска в кармане джинсов и сумке нашли наркотики

В Кущевском районе завели уголовное дело против бывшего полицейского, у которого нашли наркотики

По данным следствия, 7 апреля на посту ДПС для проверки документов остановили машину Daewoo Nexia. Помимо водителя в автомобиле находился 33-летний участковый уполномоченный полиции УМВД России по Новороссийску. При досмотре у него в кармане джинсов и сумке нашли неизвестное вещество. Экспертиза показала, что это наркотик, сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В расследовании участвовали оперативные сотрудники краевого управления ФСБ России.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере). Расследование продолжается.