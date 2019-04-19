У полицейского из Новороссийска в кармане джинсов и сумке нашли наркотики
В Кущевском районе завели уголовное дело против бывшего полицейского, у которого нашли наркотики
По данным следствия, 7 апреля на посту ДПС для проверки документов остановили машину Daewoo Nexia. Помимо водителя в автомобиле находился 33-летний участковый уполномоченный полиции УМВД России по Новороссийску. При досмотре у него в кармане джинсов и сумке нашли неизвестное вещество. Экспертиза показала, что это наркотик, сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
В расследовании участвовали оперативные сотрудники краевого управления ФСБ России.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере). Расследование продолжается.
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В пресс-службе СУ СК России по краю порталу Юга.ру не уточнили, какой наркотик и в каком объеме нашли у полицейского.
В Новороссийске провели служебную проверку в отношении сотрудника полиции. После нее, 10 апреля, полицейского уволили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в марте осудили трех полицейских, которые дали краснодарцу партию амфетамина, чтобы шантажировать его покупателей.
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