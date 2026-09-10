В аэропорту Сочи задерживаются 110 рейсов: пассажиры ждут вылета почти сутки
В аэропорту Сочи задерживаются рейсы на вылет и прилет после ограничений на полеты
9 сентября в 20:27 в аэропорту Сочи ввели ограничения на работу хаба. Их сняли только 10 сентября в 06:19. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по фактическому расписанию.
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 67 рейсов. Пассажиры ждут вылеты в Москву, Уфу, Нижний Новгород, Ижевск, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Батуми, Красноярск, Тюмень, Новосибирск, Самарканд, Сургут, Пермь, Кемерово, Екатеринбург, Норильск, Омск, Тюмень, Пермь, Челябинск еще с 9 сентября. Задержка некоторых рейсов достигла суток.
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Вылеты в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Уфу и Тюмень уже перенесли на 11 сентября.
На прилет задерживаются 43 рейса из Уфы, Самары, Батуми, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Саранска, Тель-Авива, Москвы, Самарканда, Перми, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Астрахани, Минеральных Вод, Тбилиси, Кемерово, Барнаула, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнекамска. Рейсы из Еревана, Екатеринбурга и Астрахани отменили.
Напомним, аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов.
Как писали Юга.ру, авиабилеты из Сочи в среднем подешевели на 25% после завершения курортного сезона.