В аэропорту Сочи задерживаются 110 рейсов: пассажиры ждут вылета почти сутки

В аэропорту Сочи задерживаются рейсы на вылет и прилет после ограничений на полеты

9 сентября в 20:27 в аэропорту Сочи ввели ограничения на работу хаба. Их сняли только 10 сентября в 06:19. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по фактическому расписанию.

По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 67 рейсов. Пассажиры ждут вылеты в Москву, Уфу, Нижний Новгород, Ижевск, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Батуми, Красноярск, Тюмень, Новосибирск, Самарканд, Сургут, Пермь, Кемерово, Екатеринбург, Норильск, Омск, Тюмень, Пермь, Челябинск еще с 9 сентября. Задержка некоторых рейсов достигла суток.