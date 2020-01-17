Крещенские морозы по-кубански. Синоптик рассказал о погоде на выходных

Краснодарский край

Распечатать

В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали, какая погода будет на Кубани 18 и 19 января

Читайте также:

О погоде на Крещение порталу Юга.ру рассказал заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. По его словам, на выходных жителям края следует ждать усиление ветра и туман. В Краснодаре температура ночью будет около -2...-4 °С, в крае — -5...0 °С, местами до -7 °С. Днем потеплеет до 2-7 °С, в горных районах будет около 0 °С.

«В Краснодаре рано утром 17 января мы зафиксировали довольно низкую относительно других дней температуру: -5 °С. Примерно такой же отметки она может достичь на выходных. Можно сказать, что у нас крещенские морозы по-кубански», — добавил синоптик.

Также Андрей Бондарь рассказал, что на выходных в Краснодаре из-за тумана и понижения температуры может образоваться изморозь.

«Это почти снег, только изморозь образуется из тумана, а снежинка чуть-чуть дольше летит», — пояснил он.

Читайте также:

По данным на сайте гидрометцентра Кубани, 18 и 19 января в регионе ожидаются слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах выпадет снег. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °С, при прояснении похолодает до -6…-8 °С, днем термометры покажут 1-6 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ночные температуры — +2…-3 °С, днем потеплеет до 3-8 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 12-17 м/с, порывы усилятся до 20 м/с. Днем 19 января в Новороссийске порывы 20-25 м/с. 

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 18 января ожидается пасмурная погода, ночью будет около 0 °С, днем будет незначительно теплее — 1-2 °С. 19 января днем столбики термометров поднимутся до 2-4 °С, к вечеру небо прояснится. 

Напомним, утром 17 января в Краснодаре был густой туман, из-за которого в аэропорту краевого центра отменили и задержали рейсы, а на трассе возле краснодарского водохранилища столкнулись более 15 машин. В ДТП погибли два человека и пятеро пострадали.

Краснодар Погода Православие Праздники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жителя Мостовского района будут судить за избиение двухлетней падчерицы
Крещенские морозы по-кубански. Синоптик рассказал о погоде на выходных
Для создания арт-пространства в Сочи реконструируют парк «Ривьера»
Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства за то, что он пригласил на эфир «Иисуса»
В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят стоянку машин на одной из улиц
Из-за горящего лифта из многоэтажки в Горячем Ключе эвакуировали 94 человека

Лента новостей

Жители Белореченска жалуются на проблемы со здоровьем из‑за полигона ТКО. В чем там дело

Статьи

Какой вы министр?

Несерьезная игра от Юга.ру

Под Краснодаром произошло массовое ДТП

Столкнулось около пятнадцати машин, один человек погиб

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале