Крещенские морозы по-кубански. Синоптик рассказал о погоде на выходных

В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали, какая погода будет на Кубани 18 и 19 января

О погоде на Крещение порталу Юга.ру рассказал заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. По его словам, на выходных жителям края следует ждать усиление ветра и туман. В Краснодаре температура ночью будет около -2...-4 °С, в крае — -5...0 °С, местами до -7 °С. Днем потеплеет до 2-7 °С, в горных районах будет около 0 °С.

«В Краснодаре рано утром 17 января мы зафиксировали довольно низкую относительно других дней температуру: -5 °С. Примерно такой же отметки она может достичь на выходных. Можно сказать, что у нас крещенские морозы по-кубански», — добавил синоптик.

Также Андрей Бондарь рассказал, что на выходных в Краснодаре из-за тумана и понижения температуры может образоваться изморозь.

«Это почти снег, только изморозь образуется из тумана, а снежинка чуть-чуть дольше летит», — пояснил он.