Крещенские морозы по-кубански. Синоптик рассказал о погоде на выходных
В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали, какая погода будет на Кубани 18 и 19 января
О погоде на Крещение порталу Юга.ру рассказал заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. По его словам, на выходных жителям края следует ждать усиление ветра и туман. В Краснодаре температура ночью будет около -2...-4 °С, в крае — -5...0 °С, местами до -7 °С. Днем потеплеет до 2-7 °С, в горных районах будет около 0 °С.
«В Краснодаре рано утром 17 января мы зафиксировали довольно низкую относительно других дней температуру: -5 °С. Примерно такой же отметки она может достичь на выходных. Можно сказать, что у нас крещенские морозы по-кубански», — добавил синоптик.
Также Андрей Бондарь рассказал, что на выходных в Краснодаре из-за тумана и понижения температуры может образоваться изморозь.
«Это почти снег, только изморозь образуется из тумана, а снежинка чуть-чуть дольше летит», — пояснил он.
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По данным на сайте гидрометцентра Кубани, 18 и 19 января в регионе ожидаются слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах выпадет снег. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °С, при прояснении похолодает до -6…-8 °С, днем термометры покажут 1-6 °С.
На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ночные температуры — +2…-3 °С, днем потеплеет до 3-8 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 12-17 м/с, порывы усилятся до 20 м/с. Днем 19 января в Новороссийске порывы 20-25 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 18 января ожидается пасмурная погода, ночью будет около 0 °С, днем будет незначительно теплее — 1-2 °С. 19 января днем столбики термометров поднимутся до 2-4 °С, к вечеру небо прояснится.
Напомним, утром 17 января в Краснодаре был густой туман, из-за которого в аэропорту краевого центра отменили и задержали рейсы, а на трассе возле краснодарского водохранилища столкнулись более 15 машин. В ДТП погибли два человека и пятеро пострадали.
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