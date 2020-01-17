Под Краснодаром один человек погиб в аварии с участием более 15 машин
На трассе возле Адыгейска утром 17 января произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек и трое пострадали
ДТП с участием 15-18 машин случилось на трассе около 7:00-7:30. По предварительным данным, в аварии погиб один человек и еще трое пострадали, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.
По словам собеседника, данные о числе пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняются. Одной из причин аварии стала плохая погода: туман и гололедица. На месте работают аварийные службы, а также министр внутренних дел Владимир Алай и руководство ГИБДД республики. Наряды ДПС регулируют движение, которое затруднено не только из-за ДТП, но и сложных погодных условий, добавили в полиции.
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