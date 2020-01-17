Как подготовиться к крещенским купаниям? Советы Роспотребнадзора и доктора Мясникова

В честь праздника Крещения Господня 19 января пройдут традиционные купания православных христиан. Эксперты рассказали, как не навредить здоровью и кому лучше не рисковать окунаться в ледяную воду

На сайте Роспотребнадзора 17 января опубликовали рекомендации о крещенских купаниях. Ведомство напомнило, что купаться в проруби не рекомендуется людям со следующими проблемами со здоровьем: заболевания сердечно-сосудистой системы;

заболевания центральной и периферической нервной системы;

болезни дыхательных путей;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

заболевания мочеполовой системы;

воспалительные заболевания носоглотки;

эндокринные заболевания.

Кроме того, следует воздержаться от окунания в холодную воду детям, беременным женщинам и пожилым людям. Как правильно окунаться в прорубь: Измерьте перед погружением артериальное давление; Разомнитесь и разотрите кожу; Не ныряйте вперед головой — так можно потерять сознание. Вообще не стоит прыгать и нырять в прорубь; Зайдите в прорубь и выйдете не позже, чем через минуту; Выходите из купели держась за поручни; Насухо вытретесь полотенцем; Наденьте теплую одежду; Зайдите в помещение и выпейте согревающий напиток (не алкоголь); Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью ИА Nation News напомнил, что для незакаленного организма крещенские купания могут стать большим стрессом, и подготовку к мероприятию следовало начинать в сентябре, добавил «360».