Как подготовиться к крещенским купаниям? Советы Роспотребнадзора и доктора Мясникова
В честь праздника Крещения Господня 19 января пройдут традиционные купания православных христиан. Эксперты рассказали, как не навредить здоровью и кому лучше не рисковать окунаться в ледяную воду
На сайте Роспотребнадзора 17 января опубликовали рекомендации о крещенских купаниях. Ведомство напомнило, что купаться в проруби не рекомендуется людям со следующими проблемами со здоровьем:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболевания центральной и периферической нервной системы;
- болезни дыхательных путей;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания мочеполовой системы;
- воспалительные заболевания носоглотки;
- эндокринные заболевания.
Смотрите фоторепортаж:
Кроме того, следует воздержаться от окунания в холодную воду детям, беременным женщинам и пожилым людям.
Как правильно окунаться в прорубь:
- Измерьте перед погружением артериальное давление;
- Разомнитесь и разотрите кожу;
- Не ныряйте вперед головой — так можно потерять сознание. Вообще не стоит прыгать и нырять в прорубь;
- Зайдите в прорубь и выйдете не позже, чем через минуту;
- Выходите из купели держась за поручни;
- Насухо вытретесь полотенцем;
- Наденьте теплую одежду;
- Зайдите в помещение и выпейте согревающий напиток (не алкоголь);
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью ИА Nation News напомнил, что для незакаленного организма крещенские купания могут стать большим стрессом, и подготовку к мероприятию следовало начинать в сентябре, добавил «360».
Юга.ру писали, что в Краснодаре в 2020 году к 19 января подготовят восемь мест для крещенских купаний, в Сочи организуют 12 купелей, а в Геленджике — семь.
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