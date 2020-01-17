Как подготовиться к крещенским купаниям? Советы Роспотребнадзора и доктора Мясникова

Краснодарский край, Вся Россия

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В честь праздника Крещения Господня 19 января пройдут традиционные купания православных христиан. Эксперты рассказали, как не навредить здоровью и кому лучше не рисковать окунаться в ледяную воду

На сайте Роспотребнадзора 17 января опубликовали рекомендации о крещенских купаниях. Ведомство напомнило, что купаться в проруби не рекомендуется людям со следующими проблемами со здоровьем:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • заболевания центральной и периферической нервной системы;
  • болезни дыхательных путей;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • заболевания мочеполовой системы;
  • воспалительные заболевания носоглотки;
  • эндокринные заболевания.

Смотрите фоторепортаж:

Кроме того, следует воздержаться от окунания в холодную воду детям, беременным женщинам и пожилым людям.

Как правильно окунаться в прорубь:

  1. Измерьте перед погружением артериальное давление;
  2. Разомнитесь и разотрите кожу;
  3. Не ныряйте вперед головой — так можно потерять сознание. Вообще не стоит прыгать и нырять в прорубь;
  4. Зайдите в прорубь и выйдете не позже, чем через минуту;
  5. Выходите из купели держась за поручни;
  6. Насухо вытретесь полотенцем;
  7. Наденьте теплую одежду;
  8. Зайдите в помещение и выпейте согревающий напиток (не алкоголь);

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью ИА Nation News напомнил, что для незакаленного организма крещенские купания могут стать большим стрессом, и подготовку к мероприятию следовало начинать в сентябре, добавил «360».

Юга.ру писали, что в Краснодаре в 2020 году к 19 января подготовят восемь мест для крещенских купаний, в Сочи организуют 12 купелей, а в Геленджике — семь

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