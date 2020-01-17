В аэропорту Краснодара из-за тумана отменили и задержали несколько рейсов
Из международного аэропорта Краснодар утром 17 января не смогли вылететь три самолета
UPD: на 11:00 в аэропорту задержаны 8 рейсов: пять рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind Airlines и S7 Airlines. Кроме того, изменили время вылета самолетов «Азимута» в Санкт-Петербург и Казань, а также рейса в Сочи авиакомпании Utair.
Рейс в Минск отправят из Ростова-на-Дону. Пассажиры туда доставят на автобусах. Улучшение метеоусловий ожидается к 12:00.
Задерживаются рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании «Азимут», в Москву — «Победы» и в Минск авиакомпании Belavia. Кроме того, отменили вылет самолетов «Турецких авиалиний» в Стамбул и «Аэрофлота» — в Москву. Еще одно воздушное судно находится на запасном аэродроме в Ростове, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.
В этот же день, 17 января, из-за тумана и гололедицы под Краснодаром произошло массовое ДТП с участием более чем 15 машин. Известно, что один человек погиб.
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