На Крещение в Краснодаре откроют восемь купелей

В Краснодаре к 19 января подготовят девять мест для крещенских купаний

Места согласовали с Екатеринодарской епархией. В Западном и Прикубанском округах предполагаются по две точки омовения, одно место будет в Центральном орруге и еще три — в Карасунском. К 19 января купели появятся:

на месте муниципальных бассейнов в районе Дворца спорта «Олимп» — с 20:00 18 января до 16:00 19 января;

— с 20:00 18 января до 16:00 19 января; у реки Кубани в районе храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне — с 11:30 до 16:00 19 января;

микрорайоне — с 11:30 до 16:00 19 января; на территории Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской — с 20:00 18 января до 16:00 19 января;

— с 20:00 18 января до 16:00 19 января; у реки Кубани рядом с храмом Дмитрия Донского на улице Старокубанской — с 11:00 до 15:00 19 января;

— с 11:00 до 15:00 19 января; у храма Георгия Победоносца на хуторе Ленина — с 23:00 до 5:00 18 января и с 9:00 до 13:00 19 января;

— с 23:00 до 5:00 18 января и с 9:00 до 13:00 19 января; в станице Старокорсунской, на Краснодарском водохранилище в районе улицы Украинской — с 20:00 18 января до 16:00 19 января;

в районе улицы Украинской — с 20:00 18 января до 16:00 19 января; у реки на пляже Старая Кубань в районе Солнечного острова — с 20:30 18 января до 16:00 19 января;

в районе Солнечного острова — с 20:30 18 января до 16:00 19 января; также предварительное место определено в ЖК «Немецкая деревня» . Купания, если место окончательно утвердят 14 января, можно будет совершить с 22:00 18 января до 1:00 19 января.

Около всех купелей организуют места для переодевания, чаепития и обогрева. Также на участках будут дежурить спасатели и полицейские. В прошлом году, рассказали 13 января в пресс-службе администрации города, участие в омовениях приняли около 9 тыс. человек.