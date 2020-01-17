Увеличилось число жертв массового ДТП под Краснодаром: два человека погибли и пятеро пострадали

Адыгея, Краснодарский край

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Спасатели 17 января ввели режим ЧС из-за массового ДТП под Краснодаром, в котором два человека погибли и пять пострадали

ДТП с участием 15-18 автомобилей произошло на федеральной трассе М4 «Дон» возле Адыгейска около 7:00-7:30. Одной из причин аварии стала плохая погода: туман и гололедица.

В республике ввели режим «Чрезвычайная ситуация» и развернули оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

По данным ведомства, сейчас известно о двух погибших: это жители Горячего Ключа и Архипо-Осиповки. Один человек скончался на месте ДТП, другой — в больнице. Также спасатели сообщили о пяти пострадавших. Их доставили в лечебные учреждения Адыгейска и Краснодара.

В район ЧС направили оперативную группу, с людьми работает психолог. Администрация Адыгейска организовала подвижной пункта обогрева. К ликвидации последствий ДТП привлекли 57 человек и 17 единиц техники. На трассе организовали реверсивное движение.

Информация об обстоятельствах ДТП и дорожной ситуации постоянно уточняется, прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС по Адыгее.

Как писали Юга.ру, сильный туман утром 17 января стал причиной задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Краснодара.

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