В Ингушетии согласовали митинг против договора о границе с Чечней

Ингушетия, Чечня

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Правительство Ингушетии согласовало митинг против соглашения о границе с Чечней

Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров республики. Митинг планируют провести 27 ноября в центре Назрани на площадке перед зданием муниципального дома культуры с 10:00 до 19:00.

Протестующие требуют, чтобы Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией Кадыров и Евкуров подписали 26 сентября. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Документ вызвал недовольство у жителей Ингушетии. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии. Но суд не может отменить соглашение о границе, так как документ вступил в законную силу, поэтому глава республики Юнус-Бек Евкуров подал обращение в КС РФ.

Митинги
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