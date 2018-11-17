В Ингушетии согласовали митинг против договора о границе с Чечней

Правительство Ингушетии согласовало митинг против соглашения о границе с Чечней

Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров республики. Митинг планируют провести 27 ноября в центре Назрани на площадке перед зданием муниципального дома культуры с 10:00 до 19:00.

Протестующие требуют, чтобы Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным, сообщает «Интерфакс».