«Ведомости»: Новый премьер-министр написал музыку для нескольких песен Григория Лепса

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который 16 января стал премьер-министром РФ, в свободное время пишет музыку

В реестре Российского авторского общества (РАО) Михаил Владимирович Мишустин указан как автор музыки песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Григорий Лепс. Источник, знакомый с деталями работы РАО, подтвердил, что это именно глава ФНС, а не его тезка, и рассказал, что даты рождения указанного в реестре композитора и политика совпадают, написали 16 января «Ведомости». Однако представитель Лепса Владимир Урюпин ответил изданию, что автор музыки «Золы» и «Настоящей женщины» не руководитель налоговой службы, а его однофамилец.

О том, что Михаил Мишустин играет на рояле, сообщается в его официальной биографии на сайте ТАСС. Кроме того, «Ведомости» приводят слова главы Сбербанка Германа Грефа, который, поздравляя Мишустина с 46-летием, упомянул, что тот композитор, который написал песни, ставшие хитами. Кроме того, знакомые нового премьер-министра рассказали изданию, что на досуге он любит сочинять частушки и эпиграммы на разные темы, устраивает концерты для друзей, знает многих артистов, любит Ивана Урганта и Comedy Club.

Читайте также: Путин включил атамана Долуду и главу Заксобрания Кубани Бурлачко в группу по подготовке правок в Конституцию

Напомним, 15 января правительство России объявило об отставке спустя два часа после того, как Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором среди прочего предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. В тот же день президент предложил Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром. Госдума 16 января утвердила его в этой должности.