«Ведомости»: Новый премьер-министр написал музыку для нескольких песен Григория Лепса
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который 16 января стал премьер-министром РФ, в свободное время пишет музыку
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В реестре Российского авторского общества (РАО) Михаил Владимирович Мишустин указан как автор музыки песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Григорий Лепс.
Источник, знакомый с деталями работы РАО, подтвердил, что это именно глава ФНС, а не его тезка, и рассказал, что даты рождения указанного в реестре композитора и политика совпадают, написали 16 января «Ведомости».
Однако представитель Лепса Владимир Урюпин ответил изданию, что автор музыки «Золы» и «Настоящей женщины» не руководитель налоговой службы, а его однофамилец.
О том, что Михаил Мишустин играет на рояле, сообщается в его официальной биографии на сайте ТАСС. Кроме того, «Ведомости» приводят слова главы Сбербанка Германа Грефа, который, поздравляя Мишустина с 46-летием, упомянул, что тот композитор, который написал песни, ставшие хитами.
Кроме того, знакомые нового премьер-министра рассказали изданию, что на досуге он любит сочинять частушки и эпиграммы на разные темы, устраивает концерты для друзей, знает многих артистов, любит Ивана Урганта и Comedy Club.
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Напомним, 15 января правительство России объявило об отставке спустя два часа после того, как Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором среди прочего предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. В тот же день президент предложил Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром. Госдума 16 января утвердила его в этой должности.
Кто такой Михаил Мишустин?
Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности «системы автоматизированного проектирования», в 1992-м — аспирантуру вуза. Имеет степень доктора экономических наук.
С 1992 по 1995 год заведовал тестовой лабораторией Международного компьютерного клуба. В 1995-1996 годах занимал должность заместителя гендиректора клуба и был председателем его правления.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. В 1999-2004 годах — заместитель министра РФ по налогам и сборам.
С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестфондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года стал руководителем Федеральной налоговой службы.
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