В Новороссийске спасли собаку, которая застряла в коллекторе

Прохожие заметили скулящее животное в коллекторе около магазина «Магнит» на Мысхакском шоссе и сообщили об этом спасателям. Прибывшие на место сотрудники «Службы спасения» Новороссийска спустились на дно и достали собаку. По фотографиям, опубликованным в инстаграме начальника ведомства Алексея Одерова, видно, что у животного есть ошейник.

«Неизвестно, сколько бедолага просидел там, но вроде отделался легким испугом.... Не забывайте про братьев наших меньших!», — отметил он.

Напомним, ранее в Новороссийске освободили кота, который пять дней провел в подвале дома.