В Новороссийске спасли собаку, которая застряла в коллекторе

Краснодарский край

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В Новороссийске 24 декабря сотрудники службы спасения вытащили собаку, сидевшую в глубоком коллекторе

Прохожие заметили скулящее животное в коллекторе около магазина «Магнит» на Мысхакском шоссе и сообщили об этом спасателям. Прибывшие на место сотрудники «Службы спасения» Новороссийска спустились на дно и достали собаку. По фотографиям, опубликованным в инстаграме начальника ведомства Алексея Одерова, видно, что у животного есть ошейник.

«Неизвестно, сколько бедолага просидел там, но вроде отделался легким испугом.... Не забывайте про братьев наших меньших!», — отметил он.

Напомним, ранее в Новороссийске освободили кота, который пять дней провел в подвале дома. 

Животные Новороссийск

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