Счетная палата оценила состояние экологии в России. Спойлер: все плохо

«Ситуация с экологической обстановкой в стране в целом может быть охарактеризована как неблагополучная», — сообщается в отчете аудиторов на сайте Счетной палаты.

По данным экспертов, в 143 городах России загрязненный воздух и его состояние с каждым годом из-за изменений климата только ухудшается. Грязным воздухом ежедневно дышит 56 млн россиян.

Практически все реки страны загрязнены сточными водами, при этом 88% вод, подлежащих очистке, сбрасываются в реки в ненадлежащем состоянии.

Кроме того, ежегодно в России гибнет около 300 тыс. га леса. В 70% случаев это связано с лесными пожарами, интенсивность которых за последние 30 лет выросла на 30-50%, отмечают эксперты.

При этом потепление в России происходит в 2,5 раза быстрее чем во всем мире, в ближайшем будущем, по их оценкам, это приведет к экстремальным гидрометеорологическим явлениям и засухам, что отразится на урожае и плодородности земель.

В Счетной палате предупреждают: если объем коммунальных отходов не снизится, то через шесть лет в России закончатся мусорные полигоны. Впрочем, в некоторых регионах (в Камчатском, Приморском и Алтайском краях, Чукотском автономном округе, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской областях, — прим.) это может произойти еще раньше.

Согласно отчету, по данным на 1 ноябре 2019 года на мониторинг нацпроекта было потрачено 15,41 млн рублей. В рамках нацпроекта в прошлом году была запущена реформа по обращению с ТКО (мусорная реформа — Юга.ру).