Счетная палата оценила состояние экологии в России. Спойлер: все плохо
Счетная палата опубликовала итоги мониторинга исполнения нацпроекта «Экология» в 2019 году
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«Ситуация с экологической обстановкой в стране в целом может быть охарактеризована как неблагополучная», — сообщается в отчете аудиторов на сайте Счетной палаты.
По данным экспертов, в 143 городах России загрязненный воздух и его состояние с каждым годом из-за изменений климата только ухудшается. Грязным воздухом ежедневно дышит 56 млн россиян.
Практически все реки страны загрязнены сточными водами, при этом 88% вод, подлежащих очистке, сбрасываются в реки в ненадлежащем состоянии.
Кроме того, ежегодно в России гибнет около 300 тыс. га леса. В 70% случаев это связано с лесными пожарами, интенсивность которых за последние 30 лет выросла на 30-50%, отмечают эксперты.
При этом потепление в России происходит в 2,5 раза быстрее чем во всем мире, в ближайшем будущем, по их оценкам, это приведет к экстремальным гидрометеорологическим явлениям и засухам, что отразится на урожае и плодородности земель.
В Счетной палате предупреждают: если объем коммунальных отходов не снизится, то через шесть лет в России закончатся мусорные полигоны. Впрочем, в некоторых регионах (в Камчатском, Приморском и Алтайском краях, Чукотском автономном округе, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской областях, — прим.) это может произойти еще раньше.
Согласно отчету, по данным на 1 ноябре 2019 года на мониторинг нацпроекта было потрачено 15,41 млн рублей. В рамках нацпроекта в прошлом году была запущена реформа по обращению с ТКО (мусорная реформа — Юга.ру).
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Как писали Юга.ру, еше в 2011 году Владимир Путин заявил, что 15% территории России находятся в критическом состоянии с точки зрения экологии. В 2019 году он призвал не накапливать миллионы тонн мусора и вывести города из зоны экологического бедствия.
Отметим, что Краснодарский край в прошлом году вошел в число регионов-аутсайдеров по исполнению мусорной реформы и перенес на год реализацию проекта. Власти Кубани обязали операторов по вывозу мусора построить пять заводов по сортировке и переработке отходов.
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