Путин призвал не накапливать миллионы тонн мусора и вывести города из зоны экологического бедствия

Президент России Владимир Путин 20 февраля заявил, что нужно повысить обработку отходов

«Нужно сформировать цивилизованную и безопасную систему обращения с отходами, а также их переработки и утилизации», — пояснил президент.

Путин удивился, что в городах рядом со свалками строят дома.

«Еще одна болезненная тема — проблема мусора. В России ею никогда не занимались», — сказал глава государства.

Об этом он рассказал во время послания Федеральному собранию.

Он отметил, что в этой сфере нужно избавиться от «мутных контор», которые хотят получить сверхприбыль, сваливая при этом мусор как придется.

«Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Абсолютно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан. Эти вопросы трудны, но их надо решать», — резюмировал Путин.

Президент призвал вывести российские города из зоны экологического бедствия и не накапливать новые миллионы тонн мусора. По его словам, нужно повысить обработку отходов с 7-8 до 60%.