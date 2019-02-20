Путин призвал не накапливать миллионы тонн мусора и вывести города из зоны экологического бедствия
Президент России Владимир Путин 20 февраля заявил, что нужно повысить обработку отходов
Об этом он рассказал во время послания Федеральному собранию.
«Еще одна болезненная тема — проблема мусора. В России ею никогда не занимались», — сказал глава государства.
Путин удивился, что в городах рядом со свалками строят дома.
«Нужно сформировать цивилизованную и безопасную систему обращения с отходами, а также их переработки и утилизации», — пояснил президент.
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Он отметил, что в этой сфере нужно избавиться от «мутных контор», которые хотят получить сверхприбыль, сваливая при этом мусор как придется.
«Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Абсолютно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан. Эти вопросы трудны, но их надо решать», — резюмировал Путин.
Президент призвал вывести российские города из зоны экологического бедствия и не накапливать новые миллионы тонн мусора. По его словам, нужно повысить обработку отходов с 7-8 до 60%.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года в Госдуме заявили об угрозе мусорного коллапса в Крыму и Кабардино-Балкарии.
С 1 января 2019 года в России начала действовать мусорная реформа. Она предполагает, что ответственность за вывоз мусора переходит от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых власти выбирают на конкурсной основе.
После этого в Крыму ввели единые тарифы на вывоз мусора. Глава Крыма в феврале раскритиковал реформу и назвал ее «сырым проектом».
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Напомним, в Краснодаре и Динском районе с 1 марта 2017 года отходы стала собирать только «Мусороуборочная компания», подписвшая договор с министерством ЖКХ и ТЭК края на 10 лет.
С января 2019 года мэрии Краснодара вернули полномочия по содержанию контейнерных площадок. Администрация города решила отслеживать в режиме онлайн ход уборки площадок, на которых скопился мусор.
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