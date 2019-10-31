Гринпис выяснил, какой мусор больше всего скапливается на берегу водоемов в городах Черноморского побережья Кубани
Жители Краснодарского края в октябре обследовали прибрежные зоны водоемов в городах и узнали, какие виды мусора больше всего загрязняют эти территории
В Краснодаре, Сочи, Геленджике и Новороссийске провели 13 проверок. Жителям удалось собрать, посчитать и рассортировать по категориям 12,7 тыс. фрагмента мусора. Из них 78% оказались пластиком. Более 93% кусочков пластика образовались от одноразовых товаров или упаковки, сообщили в пресс-службе проекта «Ноль отходов» Гринпис.
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В топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей городских берегов попали:
- окурки (2,9 тыс. штук);
- кусочки пластика, включая поролон и провода (1,1 тыс. штук);
- пластиковые крышки (1 тыс. штук);
- небольшие пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов (921 штука);
- фрагменты пенопласта крупнее 2,5 см (514 штук);
- бутылки из-под напитков (383 штуки);
- фасовочные пакеты (320 штук);
- пластиковые кольца от крышек (280 штук);
- стаканчики для напитков и крышки от них (250 штук);
- пищевые контейнеры и упаковка от фастфуда (245 штук).
Результаты этих исследований хотят включить в основу перечня одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки, которые Гринпис предложит законодательно ограничить в России.
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Юга.ру писали, что эксперты Гринпис в июле представили итоги исследования уровня загрязнения пластиком побережья Черного и Азовского морей. Волонтеры нашли на пляжах 13 тыс. фрагментов пластика разного размера.
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