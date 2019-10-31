Гринпис выяснил, какой мусор больше всего скапливается на берегу водоемов в городах Черноморского побережья Кубани

Результаты этих исследований хотят включить в основу перечня одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки, которые Гринпис предложит законодательно ограничить в России.

В Краснодаре, Сочи, Геленджике и Новороссийске провели 13 проверок. Жителям удалось собрать, посчитать и рассортировать по категориям 12,7 тыс. фрагмента мусора. Из них 78% оказались пластиком. Более 93% кусочков пластика образовались от одноразовых товаров или упаковки, сообщили в пресс-службе проекта «Ноль отходов» Гринпис.

Жители Краснодарского края в октябре обследовали прибрежные зоны водоемов в городах и узнали, какие виды мусора больше всего загрязняют эти территории

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