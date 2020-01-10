Мусоросортирующую станцию в Сочи планируют достроить на территории мусоросортировочного завода в 2020 году

Строительство современной мусоросотрирующей станции в Сочи на территории бывшего обанкротившегося завода ТСМ планируют завершить в течение полугода

Речь идет о площадке на улице Транспортной (пересечение с Водораздельной), где находился мусоросортировочный завод ООО «ТСМ» (ООО «Территориальная Сочинская мусороперерабатывающая компания»). Из-за долгов компании завод решено было продать с аукциона в 2017 году. Этот завод начал работу в конце 2010 года. Летом 2016-го из-за роста турпотока и недостаточных мощностей завода там скопились тонны мусора. Власти города, а потом прокуратура потребовали устранить свалку. Из-за того, что ТСМ не выполняло обязанности, в марте 2017 года завод исключили из системы утилизации отходов на курорте. Власти Сочи обещали запустить новую современную мусоросортировочную станцию мощностью 100 тыс. тонн на территории Лазаревского района в 2017 году, но проект так и не был завершен.

9 января пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что ввести в эксплуатацию мусоросортирующую станцию на Транспортной планируется в ближайшие полгода.

«На линии будет производиться автоматический отбор органики. Из органики будет произведен компост, который можно использовать в качестве технического грунта для пересыпки полигона. В результате компостирования на полигон будет вывозиться на 40% меньше мусора, что позволит уменьшить нагрузку на дороги и на полигон», — рассказали в пресс-службе.

Региональным оператором, работающим на территории города-курорта, является АО «Крайжилкомресурс» (принадлежит краевому министерству ТЭК и ЖКХ и также владеет недостроенным мусоросортировочным комплексом в Лазаревском районе), его подрядчиком — московская фирма АО «Профисервис».

Как писали Юга.ру, в октябре руководителя и нескольких сотрудников «Крайжилкомресурса» обвинили в хищении 95 млн рублей из бюджета.