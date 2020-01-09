Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году. Следующая — в феврале

В 2020 году в России будет восемь сокращенных рабочих недель

Замруководителя Роструда Иван Шкловец 9 января рассказал РИА «Новости», что в этом году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные, россиян ожидают восемь коротких рабочих недель.

Так, текущая рабочая неделя после новогодних праздников состоит из двух дней. Следующая короткая неделя будет с 25 по 28 февраля из-за празднования Дня защитника Отечества. В марте вторая рабочая неделя сократится на один день в связи с Международным женским днем. Следующая короткая рабочая неделя ожидается в конце апреля из-за празднования Дня весны и труда — с 27 по 30 апреля.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня — с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — рассказал Шкловец.

Летом по случаю Дня России россияне отдохнут в пятницу, 12 июня, после чего коротких рабочих недель не будет до ноября. По случаю празднования Дня народного единства 4 ноября выходной будет в среду.