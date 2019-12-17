В 2020 году у россиян будет восемь коротких рабочих недель
Замглавы Роструда Иван Шкловец 17 декабря рассказал о праздничных выходных в 2020 году
Так, россияне будут меньше работать за счет праздников, выпадающих на будни, и переносов праздничных дней с выходных, рассказал Шкловец агентству РИА «Новости».
Первая сокращенная неделя в году придется на середину января — сразу после новогодних праздников россиянам предстоит двухдневная рабочая неделя. Следующая сокращенная рабочая неделя будет в конце февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества — с 25 по 28 февраля. В марте вторая рабочая неделя снова будет четырехдневной за счет выходного в честь Международного женского дня.
В последнюю неделю апреля россияне на день меньше будут трудиться перед праздником, посвященным Дню весны и труда. В мае предусмотрены две сокращенных рабочих недели: в первой — с 4 по 10 мая — жители страны проработают три дня из-за переноса выходных с 4 и 5 января на 4 и 5 мая, а следующая неделя сократится на день из-за Дня победы.
Еще одна четырехдневная рабочая неделя будет в июне из-за Дня России, который отмечают 12-го числа. Последняя неполная рабочая неделя в 2020 году будет в ноябре: выходной в честь Дня народного единства выпадет на среду, 4 ноября, и сократит пятидневку до четырех трудовых дней.
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