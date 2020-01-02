Курортный сбор на Кубани начали взимать в населенных пунктах Ейского и Туапсинского районов

С 1 января на Кубани начал действовать курортный сбор в населенных пунктах Ейского и Туапсинского районов

За инициативу проголосовали в начале декабря кубанские депутаты на 29-й сессии ЗСК. Эксперимент будет действовать на территории Ейска, Должанского и Тенгинского сельских поселений. В статью 5 закона предлагалось включить и Туапсе, но губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посчитал меру нецелесообразной, потому что это портовый город, куда в основном приезжают в командировку или по службе. Ставка сбора составит 10 рублей с человека, с льготных категорий граждан средства не будут взимается.

Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае его начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.

На Кубани в эксперименте уже участвуют Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, поселки Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. За девять месяцев 2019 года в Краснодарском крае собрали 170 млн рублей курортного сбора.