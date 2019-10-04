На Кубани собрали 170 млн рублей курортного сбора
В Краснодарском крае за 9 месяцев 2019 года собрали 170 млн рублей курортного сбора
Власти Кубани запланировали получить в 2019 году 150 млн рублей курортного сбора, однако уже за 9 месяцев в бюджет края поступило более 167 млн рублей. Кроме того, почти вдвое снизилось число отказов от оплаты сбора. В 2018 году отказались 453 раза, а в 2019-м — 240 раз, написали ТАСС.
По словам председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко, чаще всего туристы с пониманием относятся к сбору, там более 10 рублей в сутки — невысокая цена. Он напомнил, что в других регионах курортный сбор составляет 50 рублей.
Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае сбор начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
На Кубани в эксперименте участвуют Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. Планируется также ввести курортный сбор в Туапсе, Ейске, Тенгинском и Должанском поселениях, где расположена Долгая коса.
В прошлом году краевой бюджет пополнился более чем на 109 млн рублей, хотя ожидалось получить 70 млн рублей. К концу июля этого года в бюджет края поступило более 87 млн рублей.
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