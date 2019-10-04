На Кубани собрали 170 млн рублей курортного сбора

Власти Кубани запланировали получить в 2019 году 150 млн рублей курортного сбора, однако уже за 9 месяцев в бюджет края поступило более 167 млн рублей. Кроме того, почти вдвое снизилось число отказов от оплаты сбора. В 2018 году отказались 453 раза, а в 2019-м — 240 раз, написали ТАСС.

По словам председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко, чаще всего туристы с пониманием относятся к сбору, там более 10 рублей в сутки — невысокая цена. Он напомнил, что в других регионах курортный сбор составляет 50 рублей.