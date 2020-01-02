В центре Краснодара столкнулись автомобиль каршеринга и новый троллейбус
В Краснодаре на улице Офицерской 2 января произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и нового троллейбуса, который только 1 декабря вышел на линию
Арендованный автомобиль выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с троллейбусом маршрута №15. Машина серьезно повреждена, троллейбусу тоже потребуется ремонт, ущерб оплатит виновник ДТП. Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали, водителю автомобиля понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Из-за аварии время простоя составило 1 час 38 минут.
Как писали Юга.ру, 8 сентября 2019 года в Краснодар прибыл первый современный троллейбус с автономным ходом. Всего для краевого центра по заказу мэрии на вологодском заводе «Транс-Альфа» соберут 12 троллейбусов.
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Напомним, в феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Всего из казны Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.
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