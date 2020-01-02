В центре Краснодара столкнулись автомобиль каршеринга и новый троллейбус

В Краснодаре на улице Офицерской 2 января произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и нового троллейбуса, который только 1 декабря вышел на линию

Арендованный автомобиль выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с троллейбусом маршрута №15. Машина серьезно повреждена, троллейбусу тоже потребуется ремонт, ущерб оплатит виновник ДТП. Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали, водителю автомобиля понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Из-за аварии время простоя составило 1 час 38 минут.

Как писали Юга.ру, 8 сентября 2019 года в Краснодар прибыл первый современный троллейбус с автономным ходом. Всего для краевого центра по заказу мэрии на вологодском заводе «Транс-Альфа» соберут 12 троллейбусов.