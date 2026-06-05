Краснодарский край вошел в тройку антилидеров по числу пропавших домашних животных и показал один из самых высоких приростов в стране
Исследование показало ситуацию с пропажей домашних животных на Кубани
Всероссийская система поиска пропавших животных Pet911 и сервис для поиска пропавших питомцев в городах Kaspersky PetKa поделились результатами совместного исследования. Краснодарский край занял третье место по количеству потерянных домашних животных.
За 2025 год в регионе потеряли 9 тыс. 216 домашних питомцев. Из них 4 тыс. 956 — собаки и 4 тыс. 260 — кошки. Рост числа пропаж по сравнению с 2024-м составил 16%, что является вторым показателем в России после Ставропольского края. По темпам прироста Кубань уступает только ему.
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»:
По всей России в 2025 году потеряли около 180 тыс. домашних животных. В отличие от Краснодарского края, кошки теряются в полтора раза чаще, чем собаки: 60% против 40%. Однако возвращаются домой они гораздо реже — на 25% меньше, чем собаки. Эксперты связывают это с поведенческими особенностями: кошки хуже ориентируются в незнакомой местности и чаще прячутся от людей, тогда как собаки, напротив, могут выйти к прохожим или оставаться на виду.
Пик потерь приходится на середину лета. В июле 2025 года был зафиксирован абсолютный рекорд — за один месяц пропали 20 тыс. домашних питомцев по всей стране. Причины: люди чаще открывают двери и окна, вывозят животных на дачи и в путешествия, громкие звуки — салюты, фейерверки, грозы — пугают питомцев, и они убегают.
Кубань вошла в топ-4 регионов по спросу на GPS-трекеры для животных. Владельцы все чаще покупают электронные маячки, которые крепятся на ошейник и позволяют отследить местоположение питомца в реальном времени через смартфон. Этот тренд эксперты связывают как раз с ростом числа пропаж и желанием людей обезопасить своих любимцев.
Как писали Юга.ру, в апреле редактор портала Мария Журавлева посетила котокафе «Забавное место» в Краснодаре и рассказала, как оно устроено.