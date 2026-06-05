В Краснодарском крае БПЛА атаковали танкер и сухогрузы. Пять человек погибли, шестеро ранены

В акватории Таганрогского залива беспилотники атаковали сухогрузы и танкер

5 июня «Известия» сообщили, что около 05:00 акватория Таганрогского залива Азовского моря подверглась атаке БПЛА. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В результате ударов повреждения получили несколько гражданских судов. По предварительной информации, речь идет как минимум об одном танкере и двух сухогрузах.