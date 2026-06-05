В Краснодарском крае БПЛА атаковали танкер и сухогрузы. Пять человек погибли, шестеро ранены
В акватории Таганрогского залива беспилотники атаковали сухогрузы и танкер
5 июня «Известия» сообщили, что около 05:00 акватория Таганрогского залива Азовского моря подверглась атаке БПЛА. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В результате ударов повреждения получили несколько гражданских судов. По предварительной информации, речь идет как минимум об одном танкере и двух сухогрузах.
В Краснодаре установят 56 новых сирен:
Пять человек погибли, шестеро госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших и масштабах ущерба уточняется. На месте работают экстренные службы.
Как писали Юга.ру, в ночь на 4 июня два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке дронов. Есть погибшие и пострадавшие.
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