В Краснодарском крае БПЛА атаковали танкер и сухогрузы. Пять человек погибли, шестеро ранены

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В акватории Таганрогского залива беспилотники атаковали сухогрузы и танкер

5 июня «Известия» сообщили, что около 05:00 акватория Таганрогского залива Азовского моря подверглась атаке БПЛА. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В результате ударов повреждения получили несколько гражданских судов. По предварительной информации, речь идет как минимум об одном танкере и двух сухогрузах.

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Пять человек погибли, шестеро госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших и масштабах ущерба уточняется. На месте работают экстренные службы.

Как писали Юга.ру, в ночь на 4 июня два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке дронов. Есть погибшие и пострадавшие.

Азовское море Происшествия СВО смерть

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