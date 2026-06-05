Лишь у 4% объявленных иноагентами в 2025 году нашли иностранное финансирование

Вся Россия

Распечатать

  • Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Замминистра юстиции назвал низкий процент иностранного финансирования у иноагентов, признанных в 2025-м, подтверждением правильного ужесточения закона

4 июня «Коммерсант» сообщил, что, по словам замглавы Минюста Олега Свириденко, среди граждан и организаций, объявленных иностранными агентами за 2025 год, лишь у 4% было выявлено иностранное финансирование. Остальные 96% оказались в реестре по иным основаниям. Такое заявление Свириденко озвучил на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Свириденко напомнил сенаторам, что до 2022 года иностранное финансирование было единственным критерием для включения в реестр. Он поблагодарил парламентариев за добавление в федеральный закон пункта об «иных формах влияния».

«Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные? А мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет», — отметил замминистра.

Доказательства не нужны:

Напомним, что президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в декабре 2025 года заявлял, что за статус иноагента в России не грозит лишение свободы, а единственное требование — показать источники финансирования.

«Наш закон требует только одно — если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования», — говорил Путин.

Однако действующий УК РФ содержит статью 330.1 об уклонении от обязанностей иностранного агента, которая предусматривает реальное лишение свободы. В список иноагентов в России включены более 1200 человек и организаций. По данным «Верстки»*, каждый третий иностранный агент оказался под уголовным преследованием к концу 2025 года.

Как писали Юга.ру, в конце 2025 года бывшего депутата Ейского района признали иностранным агентом из-за распространения ложных сведений.

* — Минюст РФ признал иноагентом издание «Верстка».

Закон Министерство юстиции РФ общество политика Свобода слова

Новости

В Новороссийске появится первый на Кубани сад миндаля. Почему это плохая новость?
В Краснодарском крае БПЛА атаковали танкер и сухогрузы. Пять человек погибли, шестеро ранены
Россиянам предложили застраховать жилье от БПЛА и работы ПВО. Эксперты объяснили, в чем подвох
Лишь у 4% объявленных иноагентами в 2025 году нашли иностранное финансирование
В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов. За съемку грозит уголовное преследование
Краснодарский край вошел в тройку антилидеров по числу пропавших домашних животных и показал один из самых высоких приростов в стране

Лента новостей

Кубанские реки могут выйти из берегов
Вчера, 17:04
Кубанские реки могут выйти из берегов
В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
3 июня, 11:54
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
В программе — кино под открытым небом и шахматный турнир
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте