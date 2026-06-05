Лишь у 4% объявленных иноагентами в 2025 году нашли иностранное финансирование
Замминистра юстиции назвал низкий процент иностранного финансирования у иноагентов, признанных в 2025-м, подтверждением правильного ужесточения закона
4 июня «Коммерсант» сообщил, что, по словам замглавы Минюста Олега Свириденко, среди граждан и организаций, объявленных иностранными агентами за 2025 год, лишь у 4% было выявлено иностранное финансирование. Остальные 96% оказались в реестре по иным основаниям. Такое заявление Свириденко озвучил на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Свириденко напомнил сенаторам, что до 2022 года иностранное финансирование было единственным критерием для включения в реестр. Он поблагодарил парламентариев за добавление в федеральный закон пункта об «иных формах влияния».
«Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные? А мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет», — отметил замминистра.
Доказательства не нужны:
Напомним, что президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в декабре 2025 года заявлял, что за статус иноагента в России не грозит лишение свободы, а единственное требование — показать источники финансирования.
«Наш закон требует только одно — если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования», — говорил Путин.
Однако действующий УК РФ содержит статью 330.1 об уклонении от обязанностей иностранного агента, которая предусматривает реальное лишение свободы. В список иноагентов в России включены более 1200 человек и организаций. По данным «Верстки»*, каждый третий иностранный агент оказался под уголовным преследованием к концу 2025 года.
Как писали Юга.ру, в конце 2025 года бывшего депутата Ейского района признали иностранным агентом из-за распространения ложных сведений.
* — Минюст РФ признал иноагентом издание «Верстка».