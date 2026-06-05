Лишь у 4% объявленных иноагентами в 2025 году нашли иностранное финансирование

4 июня «Коммерсант» сообщил, что, по словам замглавы Минюста Олега Свириденко, среди граждан и организаций, объявленных иностранными агентами за 2025 год, лишь у 4% было выявлено иностранное финансирование. Остальные 96% оказались в реестре по иным основаниям. Такое заявление Свириденко озвучил на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Свириденко напомнил сенаторам, что до 2022 года иностранное финансирование было единственным критерием для включения в реестр. Он поблагодарил парламентариев за добавление в федеральный закон пункта об «иных формах влияния».

«Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные? А мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет», — отметил замминистра.