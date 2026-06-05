Россиянам предложили застраховать жилье от БПЛА и работы ПВО. Эксперты объяснили, в чем подвох

Новая услуга увеличивает стоимость стандартного полиса в среднем на 10—15%. При этом условия у разных страховщиков отличаются. Риски могут включаться в полис как автоматически, так и по желанию клиента.

Однако участники рынка и юристы предупредили, что процедура доказывания ущерба будет сложной, а в договорах обычно скрыто много деталей.



По словам экспертов, чтобы компания одобрила выплату, владельцу поврежденного дома придется предоставить официальную справку от компетентных органов (МЧС, МВД или Минобороны). Без четкого бумажного подтверждения страховщики могут отказать в выплате. Получение таких документов может занять месяцы.



Участники рынка отметили, что в законодательстве РФ до сих пор нет четких, юридически закрепленных определений для многих современных рисков. Из-за этого каждая страховая компания прописывает условия самостоятельно.

Юристы предупредили, что из-за размытых формулировок в спорах о «косвенных убытках» (например, когда дом уцелел, но из-за взрыва по соседству треснул фундамент) доказывать свою правоту в суде придется долго.