В Новороссийске появится первый на Кубани сад миндаля. Почему это плохая новость?

В Новороссийске планируется высадка 1680 деревьев миндаля. Однако растение может негативно повлиять на здоровье людей и водные ресурсы

4 июня глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что на территории города появится миндальный сад. Это будет первая подобная плантация в Краснодарском крае.

Решение было принято главой на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге — уже подписан договор с предпринимателем о закладке сада.

На территории Новороссийска планируют высадить 1680 деревьев миндаля сортов «Кармель», «Нонпарель» и «Монтерей». Все саженцы ореха выращены в Краснодарском крае — это поможет адаптации растения к климату.