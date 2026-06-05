В Новороссийске появится первый на Кубани сад миндаля. Почему это плохая новость?
В Новороссийске планируется высадка 1680 деревьев миндаля. Однако растение может негативно повлиять на здоровье людей и водные ресурсы
4 июня глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что на территории города появится миндальный сад. Это будет первая подобная плантация в Краснодарском крае.
Решение было принято главой на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге — уже подписан договор с предпринимателем о закладке сада.
На территории Новороссийска планируют высадить 1680 деревьев миндаля сортов «Кармель», «Нонпарель» и «Монтерей». Все саженцы ореха выращены в Краснодарском крае — это поможет адаптации растения к климату.
Красные, черные и со вкусом ванильного мороженого:
По словам Кравченко, сорт, который будет наиболее урожайным, в дальнейшем планируют высадить в большем масштабе — он может стать основой для промышленного сада, ожидаемый объем сбыта которого от 3 до 5 тонн.
Глава города заявил, что решение — «настоящий прорыв для аграрной отрасли». Однако отметим, что миндальные деревья (как и сам миндаль) — это аллерген, который сможет стать угрозой для жизни новороссийцев.
Пыльца растения в период цветения может вызывать поллиноз — аллергический ринит, из-за которого появляется зуд, проблемы с дыханием и пищеварением.
Также выращивание миндаля требует большого количества воды и может истощать водные ресурсы — в засушливые периоды это может особенно сильно повлиять на почву.
Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что на Кубани построят завод по переработке семян за 6 млрд рублей.