Первая «Ласточка» отправилась из Анапы в Краснодар
Между Анапой и Краснодаром 30 декабря начали ходить электрички
Чтобы открыть новый маршрут, между городом-курортом и краевым центром модернизировали инфраструктуру: электрифицировали участок Разъезд 9-го км — Юровский — Анапа. Для этого на участке, где курсировали только поезда на тепловозной тяге, установили 4,4 тыс. опор и смонтировали 210 км контактного провода.
На станции Разъезд 9-го км построили вокзал вместимостью 50 человек и оборудовали остановочную платформу длиной 420 метров. Также отремонтировали платформы на станции Гостагаевская.
В пресс-службе администрации Анапы отметили, что электропоезд стал самым быстрым способом добраться на курорт из Краснодара: время в пути составит около 2 часов 40 минут.
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«Этого события ждали не только анапчане, но и гости нашего курорта. Теперь попасть в Краснодар и обратно можно меньше чем за три часа, в комфортных условиях, без пробок и четко по расписанию», — отметил глава Анапы Юрий Поляков.
«Ласточка» будет ходить дважды в день. Подробное расписание и цены на электричку смотрите здесь.
Купить билеты можно будет во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении компании.
Как писали Юга.ру, из-за ремонта путей 14 января из Краснодара перестали ходить «Ласточки» на «Розу Хутор» и в Адлер. Электрички возобновят движение в мае 2020 года. А летом 2020 года планируют запустить электрички из Краснодара в Крым.
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