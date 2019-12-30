Первая «Ласточка» отправилась из Анапы в Краснодар

Чтобы открыть новый маршрут, между городом-курортом и краевым центром модернизировали инфраструктуру: электрифицировали участок Разъезд 9-го км — Юровский — Анапа. Для этого на участке, где курсировали только поезда на тепловозной тяге, установили 4,4 тыс. опор и смонтировали 210 км контактного провода.

На станции Разъезд 9-го км построили вокзал вместимостью 50 человек и оборудовали остановочную платформу длиной 420 метров. Также отремонтировали платформы на станции Гостагаевская.

В пресс-службе администрации Анапы отметили, что электропоезд стал самым быстрым способом добраться на курорт из Краснодара: время в пути составит около 2 часов 40 минут.