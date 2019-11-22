«Ласточки» из Краснодара не будут ходить на «Розу Хутор» и в Адлер с января по май

Из-за ремонта путей поезда на Черноморское побережье с середины января до конца апреля пойдут по измененному маршруту и расписанию

«С 14 января по 27 апреля 2020 года планируется проведение масштабных ремонтных работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на однопутном перегоне Чинары — Чилипси. В связи с этим будет приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ — Туапсе», — сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

В связи с этим часть поездов дальнего следования в сторону побережья пойдет по другим участкам СКЖД, в обход ремонтируемого, из-за чего изменится их расписание, а у скоростных «Ласточек» сократится маршрут. При этом, подчеркнули в РЖД, количество поездов в сообщении между Ростовом и Адлером останется практически неизменным.

К примеру, поезд № 641/642 Ростов-на-Дону — Адлер отправится из Ростова по графику и сделает остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская и Белореченская. В Туапсе состав прибудет на 3 часа 52 минуты позже действующего расписания.

«Ласточка» № 801/802 Краснодар — Адлер и № 815/816 Краснодар — Роза Хутор будут ходить по маршрутам Туапсе — Адлер и Туапсе — Роза Хутор. А «Ласточка» № 807/808 Ростов — Туапсе во время ремонта станет ходить до Краснодара.

Для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар — Староминская — Ростов появятся новые поезда.