Стали известны время запуска, график и цена билета на «Ласточку» Краснодар — Анапа

В 10:15 30 декабря поезд № 824 отправится из Анапы и прибудет в Краснодар в 13:13. В дальнейшем «Ласточка» будет стартовать с курорта в 9:07 и в 21:42, из Краснодара — в 6:06 и 18:26.

Электропоезд начнет курсировать между двумя городами 30 декабря. «Ласточка» будет выполнять рейсы дважды в день, путь в одну сторону займет 2 часа 40 минут.

О том, что РЖД запускает поезда из Краснодара в Анапу, Юга.ру сообщили 8 декабря.

С 30 декабря по 8 января пассажирам, следующим от начальной и до конечной точки, предложат специальную цену — от 300 рублей, сообщили в пресс-службе РЖД. Акция будет распространяться и на промежуточные станции. С 9 января цена на билет будет меняться в зависимости от спроса и времени, которое осталось до отправления.

При этом предусмотрены специальные тарифы: например, скидка 30% для пассажиров до 21 года и от 60 лет. Кроме того, при оформлении проездных по тарифу «туда-обратно» обещают на 20% снизить стоимость обратного билета.

Купить билеты можно будет во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении компании.