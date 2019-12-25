Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Ночью 25 декабря первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. Это сняли на видео
Напомним, первым поездом, запущенным на полуостров, стал состав №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Он выехал 23 декабря в 14:00. Общее время в дороге, в которой поезд преодолел 2741 км, составило 43,5 часа.
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Видео с тем, как проезжает первый пассажирский состав по Крымскому мосту, появилось утром 25 декабря на страницах Крымского моста в соцсетях.
«К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой», — сообщили там.
Поезд торжественно встретили, для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром, добавили в RT.
Официальное открытие Крымского моста состоялось 23 декабря, когда по нему в кабине машиниста проехал президент России Владимир Путин. «Значительно мягче идет, чем автомобильный», — отметил он.
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