Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Краснодарский край, Крым

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Ночью 25 декабря первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. Это сняли на видео

Напомним, первым поездом, запущенным на полуостров, стал состав №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Он выехал 23 декабря в 14:00. Общее время в дороге, в которой поезд преодолел 2741 км, составило 43,5 часа.

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Видео с тем, как проезжает первый пассажирский состав по Крымскому мосту, появилось утром 25 декабря на страницах Крымского моста в соцсетях.

«К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой», — сообщили там.

Поезд торжественно встретили, для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром, добавили в RT.

Официальное открытие Крымского моста состоялось 23 декабря, когда по нему в кабине машиниста проехал президент России Владимир Путин. «Значительно мягче идет, чем автомобильный», — отметил он.

Владимир Путин Железная дорога Крым Крымский мост Поезда

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