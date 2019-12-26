Электрички из Краснодарского края в Крым планируют запустить следующим летом

Пригородные поезда из городов Краснодарского края могут начать курсировать в Крым к июню 2020 года

Движение поездов по Крымскому мосту запустили 23 декабря, в открытии ж/д части моста принимал участие президент России Владимир Путин. Первым поездом, проехавшим по мосту, стал состав №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Он выехал 23 декабря в 14:00 и приехал в конечную точку утром 25 декабря, спустя 43,5 часа.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов 26 декабря сообщил, что в Крым круглогодично будут ходить поезда Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь, а к лету ожидается запуск составов из других регионов.

«[Планируем] до июня нарастить необходимое количество подвижного состава железнодорожного транспорта под потребности нашего населения, в том числе для организации электричек с Краснодарским краем. Это Анапа, Краснодар», — рассказал он ТАСС.

Карпов уточнил, что по маршруту будут ходить поезда, которые уже используются в двух регионах. При этом в феврале 2020 года оператор электричек Крыма должен начать обновление подвижного состава на полуострове.