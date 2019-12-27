МВД предложило сажать за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ

Министерство внутренних дел России в декабре внесло законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ

В тексте законопроекта, опубликованного 27 декабря на портале нормативных правовых актов, МВД предлагает добавить в Уголовный кодекс статью 230.3. Согласно новой статье, за пропаганду наркотиков в интернете или СМИ будет предусмотрено наказание от 50 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы. Также в статью предлагается включить пункт «склонение к наркотикам через интернет или СМИ». За это правонарушение планируют давать от пяти до десяти лет лишения свободы.

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