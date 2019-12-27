МВД предложило сажать за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ

Вся Россия

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Министерство внутренних дел России в декабре внесло законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ

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В тексте законопроекта, опубликованного 27 декабря на портале нормативных правовых актов, МВД предлагает добавить в Уголовный кодекс статью 230.3. Согласно новой статье, за пропаганду наркотиков в интернете или СМИ будет предусмотрено наказание от 50 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Также в статью предлагается включить пункт «склонение к наркотикам через интернет или СМИ». За это правонарушение планируют давать от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Сейчас за пропаганду наркотиков в России можно получить только административное наказание. В МВД объяснили, что для выяснения обстоятельств дела нужны сложные экспертизы, которые длятся дольше, чем позволяют сроки административного расследования. Поэтому нужно дополнить наказание уголовной статьей.

«Медуза» напомнила, что ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете еще в октябре поручил президент России Владимир Путин.

Юга.ру в декабре писали о других инициативах об ужесточении законодательства в сферах, связанных с наркотиками. Так, в Госдуме предложили вести уголовное наказание за употребление наркотиков а также депортировать из России и пожизненно запретить въезд в страну иностранцам, осужденным за наркотики.

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