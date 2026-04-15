«Рассвет жатвы». Вышел первый трейлер новых «Голодных игр»

  Кадр из трейлера к фильму «Голодные игры: Рассвет жатвы» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
В сети появился первый официальный трейлер приквела популярной франшизы (18+)

Кинокомпания Lionsgate выпустила трейлер нового фильма во вселенной «Голодных игр». Он имеет подзаголовок «Рассвет жатвы».

Фильм снят по одноименному роману Сьюзен Коллинз, который вышел в 2025 году. Действие разворачивается за 24 года до событий оригинальных «Голодных игр».

Картина расскажет историю Хеймитча Абернати. Именно он в будущем станет наставником Китнисс Эвердин.

50-е Голодные игры становятся второй Квартальной Жатвой. Такие игры проводят в Панеме раз в 25 лет. По особым правилам каждый дистрикт обязан отправить в Капитолий не одного юношу и одну девушку, а по двое. Таким образом, вместо 24 трибутов на арене будут сражаться насмерть 48.

Фильм снял Фрэнсис Лоуренс. Он же работал над всеми предыдущими частями серии, кроме первой. Мировая премьера состоится 20 ноября. Покажут ли фильм в России — неизвестно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 апреля состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррора «Дом, который построил Джек».

С 15 апреля краснодарцы могут подать заявление на зачисление ребенка в детский сад
«Автодор» полностью согласовал проект обхода Адлера
Жители Краснодара несколько месяцев жалуются на питание в местных школах. Следком организовал проверку
В Сочи три дельфина ютятся в маленьком бассейне возле кафе. Зоозащитница обратилась в прокуратуру
В Краснодаре пройдет «Библионочь». Узнали программу бесплатных событий
В Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начнут отключать c 15 апреля

Лента новостей

Паром из Краснодара в Адыгею
Сегодня, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
Сегодня, 11:04
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
«Анапа готовится к худшему»
Вчера, 17:52
«Анапа готовится к худшему»
Большое нефтяное пятно движется к заповеднику «Утриш»

