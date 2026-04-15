«Рассвет жатвы». Вышел первый трейлер новых «Голодных игр»

Фильм снят по одноименному роману Сьюзен Коллинз, который вышел в 2025 году. Действие разворачивается за 24 года до событий оригинальных «Голодных игр».

Картина расскажет историю Хеймитча Абернати. Именно он в будущем станет наставником Китнисс Эвердин.

50-е Голодные игры становятся второй Квартальной Жатвой. Такие игры проводят в Панеме раз в 25 лет. По особым правилам каждый дистрикт обязан отправить в Капитолий не одного юношу и одну девушку, а по двое. Таким образом, вместо 24 трибутов на арене будут сражаться насмерть 48.

Фильм снял Фрэнсис Лоуренс. Он же работал над всеми предыдущими частями серии, кроме первой. Мировая премьера состоится 20 ноября. Покажут ли фильм в России — неизвестно.