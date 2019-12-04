В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за употребление наркотиков

Депутат Госдумы РФ предложил прировнять наркоторговлю к терроризму, а зависимых наркоманов отправлять либо на принудительное лечение, либо в тюрьму

Во время выступления 2 декабря на круглом столе, посвященном вопросам угрозы пропаганды наркотиков в интернете, депутат фракции «Справедливая Россия», первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов рассказал, что в ближайшее время вынесет на рассмотрение инициативу о приравнивании организованных схем торговли наркотиками к террористическим организациям.

«Прежде всего речь не идет о простых студентах, которые где-то какую-то дозу продали, речь идет о голове этой гидры, к которой должны применяться самые жесточайшие законы», — пояснил депутат.

Также он добавил, что планирует в кратчайшие сроки подготовить законопроект об уголовной ответственности за употребление наркотиков. Нилов объяснил, что применять его будут в случае, когда медицинская экспертиза подтверждает у подсудимого зависимость.

«При вынесении приговоров по этой статье предлагать один вариант освобождения от уголовной ответственности — принудительное лечение», — цитирует парламентария «Интерфакс».

В конце выступления Нилов выразил мнение, что за пропаганду наркотиков также следует ввести уголовное наказание.

Олег Нилов является автором ряда громких инициатив, которые широко освещались в СМИ, но так и не были реализованы. Как писали Юга.ру, в 2018 году Нилов предложил приравнять зарплаты депутатов к среднероссийским, в 2017 году хотел обязать врачей делать видеозаписи операций, в 2014 году планировал ввести госмонополию на табак и алкоголь, а в 2013 году заставить российских чиновников проверяться на наркотики.