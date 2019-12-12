Депутат предложил депортировать из России и пожизненно запретить въезд в страну осужденным за наркотики иностранцам

Парламентарий готовит соответствующие поправки в УК РФ. Он собирается ввести норму, в соответствии с которой иностранцы, которых осудили в России по статьям 228-231 УК РФ, будут депортированы. Также для им пожизненно запретят въезд на территорию страны.

«Международная наркомафия — это ничуть не меньшая проблема, чем международный терроризм. От наркомании за последние десятилетия пострадали миллионы наших граждан, и мы нуждаемся в эффективных и жестких антинаркотических мерах», — объяснил RT 12 декабря Нилов свою инициативу.

Также депутат хочет разработать механизм конфискации имущества и финансовых активов у наркоторговцев, как у иностранцев, так и у россиян. Конфискованные средства Нилов планирует направлять на создание в России лечебно-трудовых учреждений, а также на реабилитацию наркозависимых.

Нилов планирует внести законопроект на рассмотрение в начале 2020 года.

Как сообщила 11 октября «Медиазона», Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам заключения Нааму Иссахар, 25-летнюю гражданку Израиля и США. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. У девушки нашли в рюкзаке, не покидавшем транзитную зону, 9,6 грамм гашиша и обвинили в контрабанде наркотиков.

«Подобных прецедентов еще не было. Мы проанализировали судебную практику за много лет, для обязательного условия предъявления обвинения и признания человека виновным в контрабанде формулировка во всех приговорах звучит так: человек прибыл в аэропорт, получил свой багаж с запрещенными к ввозу предметами и проследовал с этим багажом в зеленый коридор. Следуя через красный коридор, гражданин устно декларирует, что у него имеются некие запрещенные предметы, тем самым в устной форме заявляет об этом и добровольно отказывается от совершения преступления», — приводит слова адвоката Александра Тайца «МК».

Как писали Юга.ру, 2 декабря на круглом столе, посвященном вопросам угрозы пропаганды наркотиков в интернете, Олег Нилов предложил прировнять наркоторговлю к терроризму, а зависимых наркоманов отправлять либо на принудительное лечение, либо в тюрьму.