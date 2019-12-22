Путин 23 декабря запустит железнодорожное сообщение по Крымскому мосту и посетит Адыгею
Торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится 23 декабря с участием президента Владимира Путина
В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.
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Ранее появилась информация, что Путин лично проедет в поезде по мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым. Напомним, первым пассажирским поездом, который проедет по мосту, будет состав № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Он отправится 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала и доедет до конечного пункта через 43,5 часа. За это время поезд преодолеет 2741 км.
Также в рамках рабочей поездки в ЮФО посетит Адыгею, где ознакомится с работой аграрного предприятия «Зеленый Дом» и проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Как писали Юга.ру, строительство Крымского моста начали в феврале 2016 года. В мае 2018 года его открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а в октябре разрешили проезд грузовиков по мосту.
Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 км в длину. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого выступила компания «Стройгазмонтаж», составляет порядка 228 млрд рублей.
По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезда будут преодолевать мост за 15 минут. Продажи билетов в Крым начались 8 ноября.
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