Путин 23 декабря запустит железнодорожное сообщение по Крымскому мосту и посетит Адыгею

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.

Ранее появилась информация, что Путин лично проедет в поезде по мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым. Напомним, первым пассажирским поездом, который проедет по мосту, будет состав № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Он отправится 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала и доедет до конечного пункта через 43,5 часа. За это время поезд преодолеет 2741 км.

Также в рамках рабочей поездки в ЮФО посетит Адыгею, где ознакомится с работой аграрного предприятия «Зеленый Дом» и проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.