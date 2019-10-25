На Крымском мосту протестировали подсветку. Он будет подсвечен в цветах триколора

Архитектурная подсветка на обеих арках заработает синхронно с завершением строительства железнодорожной части моста, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Запуск поездов по мосту, напомним, запланирован на декабрь.

25 октября в течение часа горела треть от общего числа светильников с белыми и красными диодами. Ранее аналогичные работы проводились на автомобильной арке.

В общей сложности подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и более 19 км кабельных линий. Она будет работать не только на самых больших опорах и пролетах у фарватера, но и на примыкающих к ним участках. По словам ведущего инженера производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрия Иванова, линейно километр моста будет подсвечен в цветах триколора, передает «Крыминформ» .

Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. С мая 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В октябре по нему начали ездить грузовики.

В июле 2018 года на мосту начали укладывать первые рельсы. Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной.

Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 км в длину.