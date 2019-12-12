Путин лично запустит движение поездов по Крымскому мосту — Daily Storm

Краснодарский край, Крым

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По данным Daily Storm, президент России Владимир Путин 23 декабря лично даст старт железнодорожному движению на Крымском мосту

Об этом 12 декабря рассказал Daily Storm со ссылкой на источник. По данным издания, Путин проедет в поезде.

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Напомним, что первым пассажирским поездом, который проедет по мосту, будет состав № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Он отправится 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала и доедет до конечного пункта через 43,5 часа. За это время поезд преодолеет 2741 км.

Как писали Юга.ру, строительство Крымского моста начали в феврале 2016 года. В мае 2018 года его открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а в октябре разрешили проезд грузовиков по мосту.

Владимир Путин Железная дорога Крым Крымский мост Поезда Транспорт

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