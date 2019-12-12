Путин лично запустит движение поездов по Крымскому мосту — Daily Storm
По данным Daily Storm, президент России Владимир Путин 23 декабря лично даст старт железнодорожному движению на Крымском мосту
Об этом 12 декабря рассказал Daily Storm со ссылкой на источник. По данным издания, Путин проедет в поезде.
Напомним, что первым пассажирским поездом, который проедет по мосту, будет состав № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Он отправится 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала и доедет до конечного пункта через 43,5 часа. За это время поезд преодолеет 2741 км.
Как писали Юга.ру, строительство Крымского моста начали в феврале 2016 года. В мае 2018 года его открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а в октябре разрешили проезд грузовиков по мосту.
Под моими арками можно загадать желание двумя способами: автодорожным и морским. А скоро добавится железнодорожный :) И каждое сбудется! #крымскиймост pic.twitter.com/ABGNeS649k— Крымский мост (@Krymsky_bridge) December 2, 2019
Все материалы по теме:
Читайте также
Личный опыт человека, который научился обращаться с деньгами
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.