Стало известно, когда первый поезд отправится в Крым и когда стартуют продажи билетов

Первым пассажирским поездом, который пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, станет состав №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь

Первый рейс по такому маршруту состоялся почти 125 лет назад. История «семерки» — поезда №7, который ходил из Ленинграда в Севастополь на протяжении 55 лет — началась 26 мая 1959 года. За это время он перевез более 15 млн пассажиров. Беспересадочное сообщение между городами-портами возрождается с запуском Крымского моста.

«Состав отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14:00 и проследует по обновленному маршруту», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Продажи билетов на поезда в Крым начнутся 8 ноября, сообщается на сайте оператора перевозок, компании «Гранд Сервис Экспресс». Купить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.

На маршруте будет курсировать составы «Таврия» — в честь одного из ранних названий полуострова. Из Петербурга в Крым пассажиров будут доставлять пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонами. Маршрут в 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа. Билет в плацкартный вагон обойдется около 3,5 тыс. рублей, в купейный — в 3,9 тыс. рублей.

24 декабря еще один состав в Симферополь — №27/28 отправится с Казанского вокзала Москвы в 23:45. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и вагонами повышенной комфортности (СВ) будут проходить путь протяженностью 2009 км за 33 часа. Стоимость купейного места составит около 3 тыс. рублей, места в вагоне СВ — около 9,5 тыс. рублей.

Перевозчик подчеркнул, что стоимость билетов будет меняться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.