Instagram запретит рекламу вейпов, сигарет и оружия

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Instagram 18 декабря объявил, что в 2020 году будет блокировать блогеров, которые рекламируют вейпы, табак и оружие в спонсорских постах

«Брендированный контент, продвигающий товары, связанные с вейпом, табаком и оружием, будет запрещен. Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, и в ближайшие недели мы еще сильнее ужесточим ее», — сообщается в заявлении, опубликованном на информационной странице сервиса.

Также в заявлении сказано, что на рекламу алкоголя и диетических добавок введут возрастные ограничения.

Изменения начнут действовать в 2020 году, после того как Instagram разработает специальные инструменты, чтобы помочь создателям соблюдать новую политику.

Напомним, ранее Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру, а в мае этого года ввел новые меры по борьбе с противниками прививок.

Как писали Юга.ру, Россия также активно борется с пропагандой вейпинга. Продажа вейпов несовершеннолетним уже запрещена в Чечне, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае.

Вейпинг Гаджеты Интернет Оружие Социальные сети Технологии

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