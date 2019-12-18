В Краснодарском крае запретили продажу снюса и вейпов несовершеннолетним

11 декабря в кубанском парламенте обсуждали введение ограничений в обороте никотиносодержащей продукции. Депутаты направили обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку, в котором предложили доработать проект федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака». По мнению парламентариев, в стране должен быть принят отдельный закон, ограничивающий оборот не только табачных изделий, но и всей никотиносодержащей продукции и устройств для употребления никотина — например, снюса и вейпов.

17 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Горячем Ключе зафиксировали случай тяжелейшего отравления снюсом несовершеннолетнего, и потребовал срочно запретить в регионе продажу жевательных смесей с никотином.

Снюс — вид табачного изделия. Изначально это измельченный увлажненный табак, который кладут в рот, чтобы через слизистую получить никотин. В России табачный снюс запрещен с 2015 года, однако его продолжили ввозить в страну под видом жевательного табака, на который запрет не распространяется. Также после запрета в России стал популярен бестабачный снюс — ароматизированная смесь из древесных волокон и трав, в которую добавляют никотин.

18 декабря состоялась внеочередная сессия ЗСК, на которой депутаты рассмотрели законопроект «Об ограничении на территории Краснодарского края розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Краснодарского края Об административных правонарушениях».