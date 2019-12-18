В Краснодарском крае запретили продажу снюса и вейпов несовершеннолетним
Законодательное собрание Краснодарского края 18 декабря в первом и окончательном чтении приняло закон, ограничивающий продажу никотиносодержащих смесей
11 декабря в кубанском парламенте обсуждали введение ограничений в обороте никотиносодержащей продукции. Депутаты направили обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку, в котором предложили доработать проект федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака». По мнению парламентариев, в стране должен быть принят отдельный закон, ограничивающий оборот не только табачных изделий, но и всей никотиносодержащей продукции и устройств для употребления никотина — например, снюса и вейпов.
17 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Горячем Ключе зафиксировали случай тяжелейшего отравления снюсом несовершеннолетнего, и потребовал срочно запретить в регионе продажу жевательных смесей с никотином.
Снюс — вид табачного изделия. Изначально это измельченный увлажненный табак, который кладут в рот, чтобы через слизистую получить никотин. В России табачный снюс запрещен с 2015 года, однако его продолжили ввозить в страну под видом жевательного табака, на который запрет не распространяется. Также после запрета в России стал популярен бестабачный снюс — ароматизированная смесь из древесных волокон и трав, в которую добавляют никотин.
18 декабря состоялась внеочередная сессия ЗСК, на которой депутаты рассмотрели законопроект «Об ограничении на территории Краснодарского края розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Краснодарского края Об административных правонарушениях».
В законопроекте предагалось ввести запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм на территории Краснодарского края. За нарушение запрета предусмотрено административное наказание: для физических лиц — штраф 5 тыс. рублей, для должностных — от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Составлять протоколы смогут административные комиссии муниципальных образований края.
Депутаты единогласно проголосовали за принятие нового закона. Он направлен на подпись губернатору Краснодарского края и вступит в силу с момента подписания, сообщили в пресс-службе ЗСК.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКакие льготы может получить молодой предприниматель?
Господдержка в Краснодарском крае
Мнения ПартнерскийГосподдержка и малый бизнес — параллельны или перпендикулярны?
Колонка Елены Дышековой
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.