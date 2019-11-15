Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру. Россию это тоже коснулось
Пресс-служба Instagram 14 ноября сообщила о том, что после положительного опыта теста в нескольких странах лайки теперь уберут во всем мире
Instagram рассказал в своем официальном твиттере, что новшество коснется просмотров фото и видео. Все три показателя сможет видеть только автор публикаций. Ранее функцию отключенных лайков тестировали в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Италии, Ирландии и Новой Зеландии. В соцсети отметили, что результаты эксперимента там были положительными.
В Instagram добавили, что считают такие изменения «фундаментальными» и что с пониманием относятся к тем пользователям, которым были важны лайки. По словам создателей, в компании думают над тем, как блогеры могли бы сообщать «партнерам» о собственной ценности в соцсети.
Между тем проектный директор коммуникационного агентства Setters Алексей Ткачук сообщил в группе Dnative во «ВКонтакте», что скрытие счетчиков лайков начали тестировать и в России.
В мае он рассказывал в статье на своем сайте, что «люди вообще не любят пользоваться тем, от чего им становится плохо». По его мнению, основная цель Instagram состоит в том, «чтобы как можно больше людей проводило как можно больше времени внутри приложения».
Читайте также:
«На чем зарабатывают соцсети? На вашем внимании. Следовательно, и тестирование отключения публичного счетчика лайков, которое с начала мая 2019 года проводится в Канаде, — не что иное, как попытка повысить уровень "счастья пользователей" и увеличить их время пребывания и активность в Instagram», — подытожил он.
О том, что соцсеть собирается скрыть от пользователей одну из основных метрик, стало известно в апреле. Представители компании объяснили, что стремятся к тому, чтобы подписчики смогли сосредоточиться на контенте и его качестве, а не на количестве лайков, сообщал «Дождь».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.