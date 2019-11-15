Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру. Россию это тоже коснулось

Пресс-служба Instagram 14 ноября сообщила о том, что после положительного опыта теста в нескольких странах лайки теперь уберут во всем мире

Instagram рассказал в своем официальном твиттере, что новшество коснется просмотров фото и видео. Все три показателя сможет видеть только автор публикаций. Ранее функцию отключенных лайков тестировали в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Италии, Ирландии и Новой Зеландии. В соцсети отметили, что результаты эксперимента там были положительными.

В Instagram добавили, что считают такие изменения «фундаментальными» и что с пониманием относятся к тем пользователям, которым были важны лайки. По словам создателей, в компании думают над тем, как блогеры могли бы сообщать «партнерам» о собственной ценности в соцсети.

Между тем проектный директор коммуникационного агентства Setters Алексей Ткачук сообщил в группе Dnative во «ВКонтакте», что скрытие счетчиков лайков начали тестировать и в России.

В мае он рассказывал в статье на своем сайте, что «люди вообще не любят пользоваться тем, от чего им становится плохо». По его мнению, основная цель Instagram состоит в том, «чтобы как можно больше людей проводило как можно больше времени внутри приложения».