В Чечне запретили продавать вейпы подросткам и использовать их в общественных местах

Депутаты парламента Чечни на заседании 3 октября единогласно приняли закон об ограничении продажи и использования вейпов и жидкостей к ним

Запретить продажу электронных сигарет поручил в конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил недовольство тем, что они распространены среди молодежи.

Принятый в республике закон «Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории ЧР» устанавливает запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей несовершеннолетним.

Использовать электронные сигареты запрещается на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских, реабилитационных и санитарно-курортных услуг, учреждений культуры и учреждений органов по делам молодежи, физкультуры и спорта, на всех видах общественного транспорта, в помещениях соцслужб, в лифтах и в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.