В Чечне запретили продавать вейпы подросткам и использовать их в общественных местах
Депутаты парламента Чечни на заседании 3 октября единогласно приняли закон об ограничении продажи и использования вейпов и жидкостей к ним
Запретить продажу электронных сигарет поручил в конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил недовольство тем, что они распространены среди молодежи.
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Принятый в республике закон «Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории ЧР» устанавливает запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей несовершеннолетним.
Использовать электронные сигареты запрещается на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских, реабилитационных и санитарно-курортных услуг, учреждений культуры и учреждений органов по делам молодежи, физкультуры и спорта, на всех видах общественного транспорта, в помещениях соцслужб, в лифтах и в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.
Аналогичный законопроект — приравнивающий электронные сигареты к обычным и распространяющий на них те же запреты — рассматривается сейчас в Госдуме. Закон о запрете на продажу электронных сигарет несовершеннолетним в апреле приняли в Ростовской области.
«Курение электронных сигарет — эта пагубная привычка, которая стремительно распространятся среди подрастающего поколения, вызывает зависимость. В мире зафиксированы случаи летального исхода от их использования», — заявил на заседании спикер парламента ЧР Магомед Даудов.
Летальные случаи, о которых говорит Даудов, были зафиксированы в США, при этом вейперы употребляли не обычную жидкость для электронных сигарет, а смеси на основе тетрагидроканнабинола — психоактивного ингредиента марихуаны. Что именно вызвало повреждение легких у погибших, ученым определить пока не удалось.
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