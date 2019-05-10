Instagram придумал, как бороться с противниками прививок

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Платформа Instagram вводит новые меры по борьбе с пропагандой взглядов людей, борющихся с вакцинацией

Стало известно, что теперь в инстаграме будут автоматически блокироваться хэштеги, похожие на #vaccinescauseautism («вакцины вызывают аутизм»), #vaccinescauseaids («вакцины становятся причинами СПИДа») и #vaccinesarepoison («вакцины это яд»). Ранее в пользовательских лентах уже были заблокированы посты по хэштегу #VaccinesKill («вакцины убивают»), но это сочли недостаточно эффективной мерой, сообщает Daily Mail. Критерии, по которым публикация будет приравнена к дезинформации относительно прививок, представители Instagram не уточнили. Неизвестно также, будут ли приниматься подобные меры к публикациям с текстами и хэштегами на других языках, в том числе русском.

Ранее Юга.ру писали о том, что Минздрав России разработал законопроект об ответственности за публичные призывы к отказу от прививок.

О том, как появились прививки, являются ли они гарантией от заболеваний и вызывают ли они аутизм, читайте в конспекте лекции научного журналиста и врача-терапевта высшей квалификационной категории Алексея Водовозова.

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Instagram придумал, как бороться с противниками прививок
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