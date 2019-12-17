В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Севастьянова

Президент России Владимир Путин 31 мая 2019 года подписал указ о присвоении имен аэропортам. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II, в Анапе — летчик-испытатель Владимир Коккинаки, в Сочи — Виталий Севастьянов. В начале июня в аэропорту краевой столицы установили скульптуру Екатерины II.

Виталий Севастьянов — летчик-космонавт СССР, кандидат технических наук, дважды Герой Советского Союза (1970, 1975). Переехал с семьей в Сочи, когда ему было десять лет. С золотой медалью окончил сочинскую среднюю школу № 9, после чего поступил в Московский авиационный институт. Севастьянов входил в группу космонавтов, которых готовили по советским программам облета Луны Л1/ «Зонд» и посадке на нее. Несмотря на закрытие программы, Севастьянов дважды совершил полеты в космос — в 1970 и 1975 годах.