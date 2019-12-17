В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Севастьянова

Краснодарский край

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В Международном аэропорту Сочи 17 декабря открыли бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова

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Памятник установили в атриуме аэровокзального комплекса. Его аэропорту подарил автор проекта «Аллея российской славы» скульптор Михаил Сердюков, а создал бюст заслуженный скульптор России Анатолий Дементьев. Общий вес памятника составляет 120 кг, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени Севастьянова.

Напомним, 5 октября 2018 года общественники предложили в рамках проекта «Великие имена России» дать 47 аэропортам России имена выдающихся соотечественников. В список городов, участвующих в конкурсе, попали Краснодар, Сочи, Ставрополь, Минводы, Анапа и Симферополь.

Президент России Владимир Путин 31 мая 2019 года подписал указ о присвоении имен аэропортам. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II, в Анапе — летчик-испытатель Владимир Коккинаки, в Сочи — Виталий Севастьянов. В начале июня в аэропорту краевой столицы установили скульптуру Екатерины II.

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Виталий Севастьянов — летчик-космонавт СССР, кандидат технических наук, дважды Герой Советского Союза (1970, 1975). Переехал с семьей в Сочи, когда ему было десять лет. С золотой медалью окончил сочинскую среднюю школу № 9, после чего поступил в Московский авиационный институт. Севастьянов входил в группу космонавтов, которых готовили по советским программам облета Луны Л1/ «Зонд» и посадке на нее. Несмотря на закрытие программы, Севастьянов дважды совершил полеты в космос — в 1970 и 1975 годах.

Авиация Аэропорты Памятники Сочи

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