В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Севастьянова
В Международном аэропорту Сочи 17 декабря открыли бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Памятник установили в атриуме аэровокзального комплекса. Его аэропорту подарил автор проекта «Аллея российской славы» скульптор Михаил Сердюков, а создал бюст заслуженный скульптор России Анатолий Дементьев. Общий вес памятника составляет 120 кг, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени Севастьянова.
Напомним, 5 октября 2018 года общественники предложили в рамках проекта «Великие имена России» дать 47 аэропортам России имена выдающихся соотечественников. В список городов, участвующих в конкурсе, попали Краснодар, Сочи, Ставрополь, Минводы, Анапа и Симферополь.
Президент России Владимир Путин 31 мая 2019 года подписал указ о присвоении имен аэропортам. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II, в Анапе — летчик-испытатель Владимир Коккинаки, в Сочи — Виталий Севастьянов. В начале июня в аэропорту краевой столицы установили скульптуру Екатерины II.
Читайте также:
Виталий Севастьянов — летчик-космонавт СССР, кандидат технических наук, дважды Герой Советского Союза (1970, 1975). Переехал с семьей в Сочи, когда ему было десять лет. С золотой медалью окончил сочинскую среднюю школу № 9, после чего поступил в Московский авиационный институт. Севастьянов входил в группу космонавтов, которых готовили по советским программам облета Луны Л1/ «Зонд» и посадке на нее. Несмотря на закрытие программы, Севастьянов дважды совершил полеты в космос — в 1970 и 1975 годах.
Читайте также
Статьи Партнерский«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен»
Интервью с основателем «Зацепи кофе»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.