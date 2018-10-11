Стало известно, какие аэропорты России будут участвовать в голосовании о присвоении имени

Общественная палата запустила сайт проекта по присвоению имен аэропортам «Великие имена России»

Среди 45 городов, которым присвоят имена, есть аэровокзалы Краснодара, Сочи, Анапы, Минвод, Ставрополя, Симферополя.

Голосование пройдет в четыре этапа. Сначала регионы должны сформировать список имен-претендентов для своего аэропорта. На втором этапе создадут лонг-лист: жители городов — участников конкурса могут выбрать один аэропорт из списка и онлайн предложить для него свой вариант имени. Во время третьего этапа с помощью соцопросов создадут шорт-лист из тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. На последнем этапе состоится финальное голосование, оно пройдет на сайте, в социальных сетях, через СМС, анкеты в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах.

По словам секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, сбор предложений от регионов продлится до 21 октября. Для каждого аэропорта будет от трех до десяти вариантов наименования. Четвертый этап проекта завершится 30 ноября. Победителей объявят 5 декабря, сообщает РИА «Новости».