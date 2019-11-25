Краснодарка вышла на одиночный пикет против домашнего насилия

Краснодарка Мадина Амади провела одиночный пикет в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. На плакате было написано: «Бьет — значит сядет! России нужен закон против домашнего насилия!».

«Сегодня в Москве пройдет наконец-то согласованный митинг за закон о домашнем насилии в России. Мы поддерживаем принятие этого закона одиночным пикетом в Краснодаре. Считаю, что это очень правильно, нужно и важно, чтобы нас увидели и услышали. Такой закон действительно нужен каждой из нас», — прокомментировала девушка.