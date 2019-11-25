Краснодарка вышла на одиночный пикет против домашнего насилия

Краснодарский край

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Возле здания краевой администрации 25 ноября жительница Краснодара вышла на одиночный пикет против домашнего насилия

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Краснодарка Мадина Амади провела одиночный пикет в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. На плакате было написано: «Бьет — значит сядет! России нужен закон против домашнего насилия!».

«Сегодня в Москве пройдет наконец-то согласованный митинг за закон о домашнем насилии в России. Мы поддерживаем принятие этого закона одиночным пикетом в Краснодаре. Считаю, что это очень правильно, нужно и важно, чтобы нас увидели и услышали. Такой закон действительно нужен каждой из нас», — прокомментировала девушка.

Напомним, в июне жительница Краснодара Юлия Остапенко вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян, арестованных по подозрению в убийстве отца в июле прошлого года.

В России после широкого общественного резонанса начали разрабатывать законопроект о домашнем насилии. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), но два года назад президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Она утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».

Краснодар Митинги Насилие

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