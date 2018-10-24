«Зона права» открыла горячую линию по бездействию силовиков и чиновников при домашнем насилии

Правозащитная организация «Зона права» открыла федеральную горячую линию по бездействию силовиков и чиновников при жалобах пострадавших на домашнее насилие

С 24 октября по 2 ноября правозащитники принимают сообщения о халатности сотрудников правоохранительных органов и органов опеки и попечительства, которые должным образом не отреагировали на сигналы о рукоприкладстве в отношении домочадцев. Позвонивших проинструктируют, в частности, о том, куда следует обращаться в случае подобных происшествий, какие документы необходимо собрать для заявления о преступлении и т. д.

Полученная информация будет направлена для проверки в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ. При наличии подтверждающих документов «Зона права» готова оказать пострадавшим юридическую консультацию по делу.

Телефоны горячей линии: +7(917)897-60-55 (звонки принимаются с 10 до 18 часов по московскому времени в будние дни). Также сообщения можно отправить в Telegram и Whatsapp на номер +7(917)897-60-55. По электронной почте информация принимается на ящик info.zonaprava@gmail.com.

В сообщениях нужно указать ФИО, номер телефона, населенный пункт, суть жалобы (с приложением основных документов по делу — при наличии).

По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 млн женщин. В МВД РФ признают, что 40% всех тяжких насильственных преступлений совершаются в семье.

«После принятия закона о декриминализации побоев количество жалоб на домашних тиранов только выросло. Например, если в 2014 году кризисный центр для женщин "Анна" принял 8 тысяч звонков, то в 2017 году — порядка 26 тысяч. В то же время наказывать должностных лиц стали жестче. Если раньше при расследовании обстоятельств смерти или избиения домочадцев следователь ограничивался внесением представления в адрес полиции или органов опеки, то теперь возбуждается уголовное дело о халатности», — отметили правозащитники.