Россию на четыре года лишили права участвовать во всех Олимпиадах и международных турнирах
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря решил запретить России выступать на международных соревнованиях
25 ноября, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому отстранить страну от выступлений на Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, а также на чемпионатах мира в течение четырех лет. Это было связано с тем, что Россию подозревали в манипуляциях с базой данных допинговых проб.
9 декабря исполком принял рекомендацию комитета ВАДА и лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
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После этого решения Россия не сможет принимать международные чемпионаты и подавать заявку на их проведение. Кроме того, в течение четырех лет российские госслужащие и члены Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России не смогут посещать международные мероприятия, пишет ТАСС.
РУСАДА может оспорить решение ВАДА в течение 21 дня.
Напомним, новое расследование антидопингового скандала началось в сентябре, когда появилась информация о возможных манипуляциях России с базой данных антидопинговой лаборатории. После этого ВАДА открыло дело против Российского антидопингового агентства.
Информация о том, что Россию могут не пустить на Олимпиаду-2020, появилась еще в июне. Это произошло после скандала с российским прыгуном Данилой Лысенко. Его и сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики подозревали в фальсификации медицинских документов.
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В конце 2018 года Международный олимпийский комитет уже грозил лишить российских атлетов участия в Играх-2020 после того, как Мосгорсуд восстановил бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона. Ранее его дисквалифицировали за допинг.
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