Россию на четыре года лишили права участвовать во всех Олимпиадах и международных турнирах

25 ноября, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому отстранить страну от выступлений на Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, а также на чемпионатах мира в течение четырех лет. Это было связано с тем, что Россию подозревали в манипуляциях с базой данных допинговых проб.

После этого решения Россия не сможет принимать международные чемпионаты и подавать заявку на их проведение. Кроме того, в течение четырех лет российские госслужащие и члены Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России не смогут посещать международные мероприятия, пишет ТАСС .

РУСАДА может оспорить решение ВАДА в течение 21 дня.

Напомним, новое расследование антидопингового скандала началось в сентябре, когда появилась информация о возможных манипуляциях России с базой данных антидопинговой лаборатории. После этого ВАДА открыло дело против Российского антидопингового агентства.

Информация о том, что Россию могут не пустить на Олимпиаду-2020, появилась еще в июне. Это произошло после скандала с российским прыгуном Данилой Лысенко. Его и сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики подозревали в фальсификации медицинских документов.